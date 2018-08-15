Версия убийства Владислава Листьева, озвученная его коллегами, находит подтверждение. О деталях следствия и шокирующих выводах рассказывают его участники.

Версия убийства Владислава Листьева, озвученная егоколлегами, находит подтверждение. О деталях следствия и шокирующих выводахрассказывают его участники.Делом об убийстве ведущего программы "Взгляд"Владислава Листьева занимались лучшие следователи и оперативники страны. Экономическойстороной преступления занимался Александр Мишин – ныне адвокат, а в 1990-х – 24-летнийстарший лейтенант милиции.Мишин напомнил, что Борис Ельцин на панихиде по Листьевупообещал взять расследование под личный контроль. Оперативники буквально рылиземлю, у главы МВД каждый день проводились совещания. Действовали знатокисвоего дела, которые добились бы результата – если бы им дали работать.По словам Мишина, о том, что к убийству Листьева имеетнепосредственное отношение олигарх Борис Березовский, следствие знало уже черезпять дней. "Но тогда многие вещи делались по звонку. Ни для кого несекрет, что члены семьи Бориса Ельцина плотно общались с Березовским.Официально вам никто этого не скажет. Но неофициально – следственной группедали команду не лезть в определенные вещи", – рассказал бывший оперативник.Мишин напомнил, Березовский тогда внезапно уехал за границу.Его "правой рукой" Бадри Патаркацишвили, который руководил Останкино,заняться не позволили. И тем более не могли они даже подойти к Березовскому."На пике своей карьеры Березовский был заместителем секретаря безопасностиРоссии, кто даст такого человека официально разрабатывать? Пока был Ельцин увласти, этого делать было нельзя, а дальше уже невозможно", – отметиладвокат.Бывший оперативник подчеркнул: если дело не раскрывается впервые недели, то дальше оно попадает в категорию "трудно раскрываемых".Так произошло и с делом Листьева – несмотря на то, что была собрана масса оперативнойинформации. А еще через две недели выяснилось, что двух киллеров Листьева уженет в живых, приводит рассказ Мишина "МК".Напомним – на днях коллега Листьева по программе "Взгляд" Дмитрий Захаров заявил, что убийство его друга заказал Борис Березовский. Поводом послужил введенный на Первом канале мораторий на рекламу.