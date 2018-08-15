Еще в детстве Марина Беляева понимала необходимость изучения иностранных языков...

Полицейский 3 роты специализированного батальона 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве сержант полиции Марина Беляева с детства знала, что такое военная служба.Дедушка Евгений Сергеевич - военный летчик, окончил Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище лётчиков им. И.С. Полбина, а после служил вторым пилотом - летчиком ИЛ-16 на военной базе в городе Полтава Украинской ССР. Большая часть его задач в то время была засекречена. Бабушка Надежда Ивановна - переводчик, обучалась на военной кафедре Института иностранных языков им. Мориса Тореза, а после работала на кафедре иностранных языков в Военной медицинской академии города Полтава, где преподавала немецкий и французский языки. Отец Сергей Евгеньевич проходил срочную службу на военно-морском флоте, мама - Светлана Васильевна - младший лейтенант запаса, связист.«От бабушки я слышала множество историй о военной жизни в командировках: сложности быта, ситуациях, когда долгое время не видишь супруга, не знаешь о его месте нахождения, а рассказать он ничего не может, потому, что нельзя», - поясняет Марина. Но, несмотря на прогнозируемые трудности, ей очень хотелось работать в военизированной структуре.Еще в детстве Марина Беляева понимала необходимость изучения иностранных языков, но важнейшую роль в этом направлении сыграла не столько бабушка, сколько старшая сестра Елена - преподаватель английского и немецкого языков.Служба Отечеству для Беляевых - дело семейное, но «в мирное время работа в полиции нужнее», - подчеркнула Марина и, опираясь на хорошее знание английского языка, с гордостью поступила на службу в «Московскую туристическую полицию».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве