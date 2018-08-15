Злоумышленники, воспользовавшись специальными приборами, завели автомобиль и скрылись на нем с места происшествия...

Сотрудниками ГУУР МВД РФ совместно с оперативниками УВД по ЗАО и УВД по ЮЗАО при содействии инспекторов ДПС 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области были задержаны подозреваемые в краже автомобиля «Тойота Камри».В дежурную часть обратился 57-летний москвич. Мужчина сообщил, что обнаружил пропажу принадлежащего ему автомобиля марки «Тойота-Камри», ранее припаркованного им у дома на улице Василисы Кожиной. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались 39-летний ранее судимые москвич и 48-летний приезжий, которые передвигались на похищенном автомобиле.Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись специальными приборами, завели автомобиль и скрылись на нем с места происшествия.Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93