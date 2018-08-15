При проверке документов сотрудниками полиции водитель не предоставил требуемое и неожиданно стал скрываться...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО совместно с сотрудниками полиции ОВ ППСП ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 39-летнего приезжего мужчину по подозрению в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.В ходе патрулирования вверенной территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Филевский парк обратили внимание на автомобиль марки «Мерседес», двигающийся по проезжей части и создающий помехи для других участников дорожного движения. Полицейские остановили указанный автомобиль для проверки документов, однако водитель не отреагировал на их просьбу и неожиданно стал скрываться.При задержании злоумышленника сотрудники полиции использовали табельное оружие, произведя выстрелы по колесам транспортного средства. На улице Трехгорный Вал мужчина, находившийся за рулем, был задержан.От проведения медицинского освидетельствования водитель отказался. Было установлено, что данный гражданин ранее уже был лишен права управления транспортным средством.Отделением дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39