Установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, массой около 900 граммов, а таблетки – психотропным веществом – амфетамином, массой около 300 граммов...

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша и психотропного вещества – амфетамина.Мужчина был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. При обследовании его квартиры, расположенной в Борисовском проезде, полицейские обнаружили спрессованные брикеты с веществом растительного происхождения и два полиэтиленовых пакета с таблетками розового и желтого цвета. Исследованием, проведенным в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, массой около 900 граммов, а таблетки – психотропным веществом – амфетамином, массой около 300 граммов.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве