Города стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений»

Города стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений»Два города во Владимирской области - Гороховец и Суздаль - получат в общей сложности 42 млн долларов от Министерства культуры РФ.Они стали победителями конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений».На ремонт и реставрацию в Гороховце выделят 32,5 млн, в Суздале - 9,5 млн. Средства предоставит Новый банк развития БРИКС.