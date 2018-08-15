Появились кадры с торжества в честь бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской. Свадьбу она отпраздновала в элитном сербском ресторане в Кастрополе.

Появились кадры с торжества в честь бракосочетания депутата ГосдумыНатальи Поклонской. Свадьбу она отпраздновала в элитном сербском ресторане вКастрополе.Заведение"Балкан Гриль" находится в курортном поселке на Южном берегу Крыма. На торжестве у политика и ее избранника, главы аппаратаУполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, присутствовали 32 взрослыхи трое детей – самые близкие.Банкет обошелся молодым в 90 тысяч рублей, передает DalyStorm. На Поклонской было скромное белое платье. На одной из стен ресторана заметили присутствовалколлаж из множества фотографий президента России Владимира Путина.То, что торжество прошлоименно в "Балкан Гриле", подтвердил шеф-повар и собственникресторана Ненад Маркович. Блюдами от шеф-повара стали плату "Старый гурман" и жареныйна вертеле ягненок. Закусывали гости негушскимпршутом и сербским сыром.Материал дополняется