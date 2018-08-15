Появились кадры с торжества в честь бракосочетания депутата Госдумы
Натальи Поклонской. Свадьбу она отпраздновала в элитном сербском ресторане в
Кастрополе.
Появились кадры с торжества в честь бракосочетания депутата Госдумы
Натальи Поклонской. Свадьбу она отпраздновала в элитном сербском ресторане в
Кастрополе.
Заведение
"Балкан Гриль" находится в курортном поселке на Южном берегу Крыма. На торжестве у политика и ее избранника, главы аппарата
Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, присутствовали 32 взрослых
и трое детей – самые близкие.
Банкет обошелся молодым в 90 тысяч рублей, передает Daly
Storm. На Поклонской было скромное белое платье. На одной из стен ресторана заметили присутствовал
коллаж из множества фотографий президента России Владимира Путина.
То, что торжество прошло
именно в "Балкан Гриле", подтвердил шеф-повар и собственник
ресторана Ненад Маркович. Блюдами от шеф-повара стали плату "Старый гурман" и жареный
на вертеле ягненок. Закусывали гости негушским
пршутом и сербским сыром.
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