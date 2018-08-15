Во Франции руководство телеканала France 2 признало ошибку, допущенную редакторами канала в новостном сюжете о летнем отдыхе глав зарубежных государств. Там сообщалось, что якобы президент России Владимир Путин любит охотиться на тигров.

Во Франции руководство телеканала France 2 признало ошибку, допущенную редакторами канала в новостном сюжете о летнем отдыхе глав зарубежных государств. Там сообщалось, что якобы президент России Владимир Путин любит охотиться на тигров. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.Репортаж об отпусках президентов ведущих стран мира вышел в эфире телеканала 10 августа текущего года, передает ТАСС. Среди прочего в нем упоминалось о том, что Владимир Путин проводит отпуск, охотясь на тигров в Сибири и купаясь в ледяных водах озера Байкал. Эта фраза сопровождалась большой фотографией, на которой президент России гладит лежащего неподвижно тигра.На неточность обратили внимание пользователи социальных сетей, в Интернете начались ожесточенные споры относительно подлинности данной информации. Позднее выяснилось, что фотоснимок сделали еще в 2008 году. Тогда Владимир Путин посетил Уссурийский заповедник, в котором проводится программа по сохранению амурского тигра. Глава российского государства с группой ученых отправились в лесную экспедицию, во время которой пятилетняя тигрица попалась в одну из ловушек исследователей.Животное едва не сбежало от ученых, пытаясь вырваться из петли. Тогда Владимир Путин выстрелил в тигрицу из пневматического ружья, которое было заряжено ампулой со снотворным. Хищница уснула. Ей надели спутниковый ошейник и отпустили на свободу.