Презентовали Патриарший сад. Трёхлетняя реконструкция станции юных натуралистов подошла к концу. Во сколько миллионов она обошлась и что на эти деньги сделали? А также - кому поручили заманивать в наш Патриарший сад туристов? Ответы на эти вопросы знает Александр Инин.

Презентовали "Патриарший сад". Трёхлетняя реконструкция станции юных натуралистов подошла к концу. Во сколько миллионов она обошлась и что на эти деньги сделали? А также - кому поручили заманивать в наш Патриарший сад туристов? Ответы на эти вопросы знает Александр Инин.Туроператорам предложили обратить внимание на Патриарший сад. Настоящий музей растений под открытым небом. Плодово-ягодные деревья и кустарники, цветы, овощные и полевые культуры. Экскурсовод обращает внимание на Альпийскую горку -"Она красива, конечно, весной. И в начале лета, когда вся она цветочным ковром покрыта".Гордость Патриаршего сада - обновленный фонтан. Вместе с прудом теперь он - единое целое. Реконструкция здесь началась в 2014. Обновлять пришлось буквально всё: скамейки, беседки, ступеньки аллей. Появился даже подъёмник. Теперь к фонтану могут спуститься и инвалиды-колясочники.Инна Рычкова, директор станции юннатов "Патриарший сад": "Вот эти все аллеи, здесь же невозможно работать технике; вручную, наши подрядчики, они вручную, очень бережно, с большим трудом все эти аллейки восстановили и превратили в то, что мы видим с вами сейчас".Для школьников здесь проводят так называемые "Живые уроки". А где же ещё изучать биологию, как не в Патриаршем саду. Для этого построили учебный корпус, оранжерею и теплицу. Реконструкция обошлась в 200 с лишним миллионов рублей. Взрослых здесь тоже хотят видеть. Им отдых - местной казне прибыль.Михаил Колков, вице-губернатор по социальной политике: "Патриарший сад решает задачи городского рекреационного современного пространства, потому что здесь легче дышится, ну и потом, сюда очень хорошо приводить гостей; удивительный кусочек отдохновения, который нельзя получить в мегаполисах, потому что при огромном уважении, например, к парку Горького в Москве, он такого уединения не даёт".Сегодня в качестве гостей - туроператоры, есть и иногородние. По задумке властей, представители туриндустрии должны всё увидеть своими глазами, чтобы потом заманивать туристов в наш Патриарший сад.Наталья Матвиенко, директор по развитию туроператора (г. Москва): "Здесь очень интересно можно сфотографировать Успенский собор через фонтан и через зелень, и с цветочками. То есть, действительно необычные и оригинальные виды. Понятно, что ботанические сады есть везде, но вот такой оазис, - зелёный уголок во Владимире в летнюю погоду - конечно, будет пользоваться популярностью у туристов".Областные чиновники говорят, что Патриарший сад уже получил статус федеральной образовательной площадки. А значит, здесь будут проходить большие конференции. Зря что ли строили конференц-зал. Ближайшая - 4 сентября - будет посвящена 100-летию системы дополнительного образования.