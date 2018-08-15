Глядя на разборки Армена Джигархяняна с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской становится ясно, что сериал о жизни этой одиозной пары нам придется смотреть на протяжении нескольких лет. Хоть Виталина и заявляет на публике, что простила актера за грязный оговор, внутри ее гложет ненависть.

Глядя на разборки Армена Джигархяняна с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской становится ясно, что сериал о жизни этой одиозной пары нам придется смотреть на протяжении нескольких лет. Хоть Виталина и заявляет на публике, что простила актера за грязный оговор, внутри ее гложет ненависть."Воссоединение этой пары невозможно ни при какихобстоятельствах. То, что знаем мы благодаря СМИ, лишь вершина айсберга. Всенамного глубже, грязнее и страшнее. Осколки их разбитых отношений уже несклеить. Впереди, как я вижу, будут еще долгие судебные разбирательства, таккак осталось множество непроверенных юридических вопросов", – рассказала Dni.Ru .По ее словам, между Арменом Борисовичем и Виталиной осталасьлишь ненависть. Цымбалюк-Романовская заявляет, что готова простить престарелогомужа, но это просто отговорки, "ангельская позиция" для общественности. "Внутриее гложет жуткая ненависть и ярость. У Джигарханяна тоже крайне отрицательнаяпозиция по отношению к бывшей жене. Новые факты будут продолжать вылезатьнаружу, поэтому копаться в грязи им придется очень долго", – считает медиум."Кстати, я вижу, что Виталина не одинока. У нее точно естьмужчина, а Джигархянян – просто отыгранная карта. Приходится признать, что оначеловек "огромных талантов", который и дальше пойдет по головам с целью новойнаживы", – добавила Абравитова.Напомним, между Виталиной Цымбалюк-Романовской и Арменом Джигарханяном до сих пор продолжается судебная тяжба. При этом с каждым новым поворотом дела, оно становится только запутаннее. Впрочем, некоторые считают, что ситуация еще может решиться самым неожиданным образом.Так, певица Наташа Королева предположила, что если бы актера и его молодую пассию оставили в покое, то они смогли бы найти общий язык даже воссоединиться. "Чужая жизнь – потемки. Я их не знаю близко, но не исключаю, что они еще помирятся", – философски заметила она.