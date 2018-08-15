ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшей без вести Бибик Ирины Григорьевны, 10.12.1990 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшей без вести Бибик Ирины Григорьевны, 10.12.1990 года рождения, которая 21 мая 2018 года ушла из дома на Щелковском шоссе и до настоящего времени не вернулась.Приметы: на вид 27 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы темные, длинные, ниже плеч.Одета: синие джинсы, джинсовые кеды, коричневая блуза, розовая спортивная кофта.Особые приметы: татуировка в виде кельтского узора на правой лопатке.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48, в службу «102» (с мобильных телефонов – 112) или по телефону в ОМВД России по району Гольяново 8 (495) 467-63-47, 8 (495) 467-37-59.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73