УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Михайлова Александра Германовича, 1970 года рождения...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Михайлова Александра Германовича, 1970 года рождения, жителя г. Москвы, который 5 июля 2018 г. ушел из организации, расположенной на Каховской улице, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза светлые, волосы светло-русые.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-05-85; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56