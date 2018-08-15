ОМВД России по району Северное Медведково устанавливает местонахождение пропавшей без вести Арзиевой Руссалины Абдулвохидовны, 21.08.2003 года рождения...

ОМВД России по району Северное Медведково устанавливает местонахождение пропавшей без вести Арзиевой Руссалины Абдулвохидовны, 21.08.2003 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 10 августа 2018 года ушла из дома с Широкой улицы, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 15-16 лет, нормального телосложения, рост 170 см, волосы крашеные, темно-русые, глаза карие, около левого глаза небольшой шрам.Была одета: черная футболка, темно-синие штаны.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 479-56-29, 8 (499) 479-23-31 или «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29