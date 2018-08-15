УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Орлова Евгения Геннадьевича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Орлова Евгения Геннадьевича, 1988 года рождения, жителя г. Москвы, который 15 апреля 2018 г. ушел из дома в пос. Роговское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 30 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы светло-русые.Особые приметы: на левой руке от кисти до плеча с переходом на шею имеется татуировка смерти с косой, имеются татуировки на коленях в виде звезд.Был одет: джинсы синие, кроссовки темные.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 865-87-64 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79