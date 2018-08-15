УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тарахкалюка Сергея Викторовича...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тарахкалюка Сергея Викторовича, 1972 года рождения, жителя г. Москвы, который 15 июня 2018 г. ушел из дома на Перекопской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное глаза карие, волосы тёмно-русые.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-05-85; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО8 (499) 129-75-56