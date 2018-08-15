Василий Уткин перечислит один миллион рублей благотворительному фонду. Большую часть этой суммы журналист заработал, комментируя единственный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Василий Уткин перечислит один миллион рублейблаготворительному фонду. Большую часть этой суммы журналист заработал,комментируя единственный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года.Если кто-нибудь сможет получить больше денег за одинрепортаж, Уткин преклонит перед ним колено. Это пообещал журналист,поделившийся своей радостью с друзьями в соцсети Facebook. На ЧМ-2018, который прошел вРоссии, Василий отработал только один матч, Испания – Португалия, а затем Первыйканал прекратил сотрудничество с комментатором."Ну что же, назвался груздем – полезай. Пришли деньгиот Первого за чемпионат мира. Мне самому было интересно, сколько там будет. Неуспел спросить; ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране– что я, торговаться, что ли, стану", – написал Уткин. И все же уточнилцифру гонорара: 783 000 рублей.Еще до начала чемпионата мира в России журналист пообещал перечислитьгонорар от работы на турнире в благотворительный фонд для содействия решениюпроблем аутизма в России. И от данного слова не отступает. "Как былосказано – все заработанные средства получит фонд "Выход", -подтвердил свои намерения Уткин.Комментатор отметил, что Константин Эрнст – человек слова. Иподчеркнул, что не благодарит за это, а констатирует факт."Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортажбольше, ха – скажите! Я преклоню колена, как Джон Сноу. И даже лучше. А пока уэтой цифры есть один недостаток. Некрасивая", – заметил журналист. Уткинрешил округлить сумму до миллиона, добавив к ней из заработанного на его YouTube-канале.