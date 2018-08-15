Василий Уткин перечислит один миллион рублей
благотворительному фонду. Большую часть этой суммы журналист заработал,
комментируя единственный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Василий Уткин перечислит один миллион рублей
благотворительному фонду. Большую часть этой суммы журналист заработал,
комментируя единственный матч Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Если кто-нибудь сможет получить больше денег за один
репортаж, Уткин преклонит перед ним колено. Это пообещал журналист,
поделившийся своей радостью с друзьями в соцсети Facebook. На ЧМ-2018, который прошел в
России, Василий отработал только один матч, Испания – Португалия, а затем Первый
канал прекратил сотрудничество с комментатором.
"Ну что же, назвался груздем – полезай. Пришли деньги
от Первого за чемпионат мира. Мне самому было интересно, сколько там будет. Не
успел спросить; ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране
– что я, торговаться, что ли, стану", – написал Уткин. И все же уточнил
цифру гонорара: 783 000 рублей.
Еще до начала чемпионата мира в России журналист пообещал перечислить
гонорар от работы на турнире в благотворительный фонд для содействия решению
проблем аутизма в России. И от данного слова не отступает. "Как было
сказано – все заработанные средства получит фонд "Выход", -
подтвердил свои намерения Уткин.
Комментатор отметил, что Константин Эрнст – человек слова. И
подчеркнул, что не благодарит за это, а констатирует факт.
"Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж
больше, ха – скажите! Я преклоню колена, как Джон Сноу. И даже лучше. А пока у
этой цифры есть один недостаток. Некрасивая", – заметил журналист. Уткин
решил округлить сумму до миллиона, добавив к ней из заработанного на его YouTube-канале.