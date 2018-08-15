Ранее судимый местный житель был задержан в подъезде одного из жилых домов при попытке сбыта дозы «синтетики».

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).В ходе реализации оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального УМВД в подъезде одного из домов в городе Гусь-Хрустальный при попытке сбыта дозы наркотического средства был задержан 33-летний местный житель. Оперативники обнаружили у мужчины полимерный сверток с порошкообразным содержимым внутри.Результаты проведенного исследования показали, что в изъятом пакетике находился синтетический наркотик, массой 0,53 грамма.Полицейскими задокументирован еще один эпизод сбыта 33-летним гусевчанином «синтетики», массой 0,52 грамма.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, где задержанный приобрел запрещенное к распространению наркотическое средство, а также период его противозаконной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.