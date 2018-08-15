Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж. На свадьбе будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж. На свадьбебудет присутствовать президент России Владимир Путин.Как сообщает Telegram-канал @Lshort,министр пригласила Путина на бракосочетание еще когда президент был с визитом вВене. Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин принялприглашение и до запланированной на субботу, 18 августа встречи с Ангелой Меркельзалетит на торжество.О том, что в графике президента значится посещение этогомероприятия, ранее сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. "По последнимсведениям Владимир Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя", – написалоиздание.Известно, что свадьба назначена на 18 августа, она пройдетна одном из виноградников земли Штирия. Безопасность на ней будут обеспечиватьофицеры местного подразделения "Кобра".Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песковсообщал, что Путин в субботу посетит Берлин, где встретится с канцлеромГермании Ангелой Меркель. Уже определен круг вопросов для обсуждения.