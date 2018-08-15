Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж. На свадьбе
будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль выходит замуж. На свадьбе
будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Как сообщает Telegram-канал @Lshort,
министр пригласила Путина на бракосочетание еще когда президент был с визитом в
Вене. Помощник главы государства Юрий Ушаков подтвердил, что Владимир Путин принял
приглашение и до запланированной на субботу, 18 августа встречи с Ангелой Меркель
залетит на торжество.
О том, что в графике президента значится посещение этого
мероприятия, ранее сообщила австрийская газета Kronen Zeitung. "По последним
сведениям Владимир Путин прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя", – написало
издание.
Известно, что свадьба назначена на 18 августа, она пройдет
на одном из виноградников земли Штирия. Безопасность на ней будут обеспечивать
офицеры местного подразделения "Кобра".
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
сообщал, что Путин в субботу посетит Берлин, где встретится с канцлером
Германии Ангелой Меркель. Уже определен круг вопросов для обсуждения.