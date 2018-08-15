15.08.2018

2018-08-15 14:25:32

В Казани легковушка снесла фонарный столб

В Казани водитель

Lada Kalina

не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. От удара автомобиль отбросило на фонарный столб, который рухнул на проезжую часть, передает . В результате аварии никто не пострадал.