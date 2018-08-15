В Лонодоне на узкой улочке навстречу друг другу едут два шикарных лимузина ""Бентли"" ""Крайслер"". Дорогу уступать никто не хочет, и в центре улочки они, едва не столкнувшись,
останавливаются. Из ""Крайслера"" выскакивет черный водила - американец, из ""Бентли"" чинно выходит англичанин. Американец начинает орать и
бешено жестикулировать:
- Ты куда! Куда ты лезешь? Да ты знаешь, кого я везу?!!
Англичанин оценивает происходящее невозмутимо и стоит с весьма помпезным видом.
Американец продолжает крик:
- У меня в машине сидит сам Билл Гейтс!!! И если ты...
Так проходит некоторое время. Американец не унимается. Наконец, англичанин разворачивается, обходит свой ""Бентли"" и открывает заднюю дверь - американец видит Английскую Королеву.
Англичанин смотрит на не
еще анекдот!