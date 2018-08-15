Ремонтные работы на объекте продолжаются

Ремонтные работы на объекте продолжаютсяУтром в среду, 15 августа, на мосту через Волгу в Костроме снова ограничили движение транспорта на двух полосах. Их открывали в рамках празднования Дня города для удобства жителей и гостей города.Сейчас ремонтные работы на объекте продолжаются. Специалисты приступили к монтажу резинометаллических частей деформационных швов, а также обустройству тротуаров.Движение закрыто по правоповоротному съезду. Мост должны полностью отремонтировать до 1 ноября.