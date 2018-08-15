Это связано с требованиями законодательства

Это связано с требованиями законодательстваВ Костроме администрация города расширяет границы зон санитарной охраны водозаборов.Сейчас проект проходит санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Это необходимо в рамках действующего законодательства.В зону санитарной охраны вошли следующие территории:На левом берегу Волги – центральная часть города, ограниченная улицами Водяной, Пушкина, проспектом Мира и улицей Чайковского, а также территория за рекой Костромой.На правом берегу Волги – территория Заволжья, ограниченная посёлком Козелино, Ярославским шоссе, улицами Солониковской и Набережной.Цель изменения границ - это тщательная охрана источников водоснабжения от загрязнений, сообщают в пресс-службе администрации Костромы.«Комитет городского хозяйства обращает внимание костромичей, что все землепользователи, независимо от юридического статуса обязаны соблюдать режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной охраны», -сказано в официальном сообщении.