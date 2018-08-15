Пожилой мужчина ушел из дома 11 августа

Пожилой мужчина ушел из дома 11 августаВ Волгореченске пропал 71-летний Михаил Феофанов.Пожилой мужчина ушел из садового дома 11 августа. Его поиски начали волонтеры организации Лиза Алерт. Информации о местонахождении пенсионера нет. Мужчина страдает потерей памяти и плохо слышит.Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, седые короткие волосы, темные глазы. Он был одет в серую майку с белыми полосками, черные брюки, серые тапочки и куртку.Если вы знаете что-либо о его местоположение, позвоните по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.