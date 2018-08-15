Авария произошла утром в среду, 15 августа

Авария произошла утром в среду, 15 августаВ Коврове столкнулись две легковушки. В результате одна из машин перевернулась на крышу.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария произошла утром в среду, 15 августа, около 7 часов. По предварительным данным, таксист, находясь за рулем Hyundai, ехал по второстепенной полосе. Он уступил дорогу автомобилю, который шел по главной полосе. В результате Hyundai и Lada столкнулись.Отечественный автомобиль из-за сильного удара перевернулся. В ДТП есть пострадавшие.