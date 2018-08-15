Мужчина, проводивший в квартире работы по установке водоочистных фильтров, подсмотрел, куда пожилая женщина положила денежные средства, и похитил их...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево задержали подозреваемого в краже денег из квартиры пенсионерки», – сообщила заместительначальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Новогиреево поступило сообщение от 81-летней женщины. Потерпевшая сообщила, что у неё из квартиры, расположенной на Мартеновской улице, похитили денежные средства. Материальный ущерб составил 250 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник работает в фирме по установке водоочистных фильтров. Вместе с коллегами он несколько дней выполнял у женщины монтажные работы. По завершению она осталась недовольна качеством услуги, и они пообещали вернуть ей денежные средства. Мужчина сказал, что переведет ей деньги обратно, объяснив, что пенсионерке необходимо снять сбережения со своего счета, так как якобы в банке установлен лимит для хранения денежных средств на сберегательной книжке. Далее он подсмотрел, куда пожилая женщина положила денежные средства, и похитил их.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73