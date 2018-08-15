15.08.2018

2018-08-15 10:00:27

В столице у метро расстреляли мужчину

На юго-востоке в ходе потасовки пострадал 41-летний мужчина. Он госпитализирован с пулевыми ранениями в области груди и паха, передает . Инцидент произошел недалеко от станции метро "Авиамоторная".