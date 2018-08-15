Идет экзамен в медецинском институте, студенту попадается вопрос: "Первые признаки беременности", и, естественно, он не знает ничего. Приходит время ответа, он стоит молчит. Все из доброты душевной начинают ему подсказывать:
- Волосы выпадают, кривые ноги, живот....
- Облысение, кривые ноги, выростает живот.
Препод:
- Милок, прошу после экзамена зайти на кафедру.
Когда студент пришел, препод ему и говорит:
- Я лысый?
-Лысый...
- Ноги у меня кривые?
- Кривые...
- Живот большой?
- Большой...
- Ну вот, когда я рожу, считай, что ты сдал этот экзамен.
еще анекдот!