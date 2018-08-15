Оперативно-профилактические мероприятия продлятся на территории региона до 19 августа.

14 августа текущего года в рамках проведения на территории региона оперативно-профилактической операции «Автобус» инспекторы ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели рейдовое мероприятие, направленное на пресечение нарушений правил перевозки пассажиров автобусами и профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием такого транспорта.Без нарушений не обошлось. За время проведения специального мероприятия пять водителей, нарушивших Правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности. Среди основных нарушений такие, как управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки пассажиров без технического средства контроля, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, нарушение правил применения ремней безопасности.Чтобы водители автобусов не забывали об установленных требованиях дорожной безопасности, госавтоинспекторы вручили им информационные памятки.