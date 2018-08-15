Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, взял с витрины торгового зала сумки и скрылся. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 39-летнего ранее судимого жителя Московской области по подозрению в краже товара из магазина.В полицию обратился представитель одного из магазинов по продаже обуви, сумок и аксессуаров, расположенного на Проспекте Вернадского, с сообщением о краже двух кожаных сумок известной марки.В результате проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Московской области.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, взял с витрины торгового зала сумки и скрылся. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39