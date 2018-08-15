Известная певица опубликовала позитивное видео на своей страничке в Instagram. Судя по кадрам, у звезды эстрады отличное настроение, и она в отличной форме.

Известная певица опубликовала позитивное видео насвоей страничке в Instagram.Судя по кадрам, у звезды эстрады отличное настроение, и она в отличной форме."ЖАРА спала и естьвозможность прийти в себя", – подписала ролик знаменитость. В нам Лаймасообщила, что, несмотря на ненастную погоду, настроение у нее "супер"."Съемочная группа ждет. Чао!", – заинтриговалапоклонников Вайкуле. Некоторые предположили, что она снимает очередной клип. Ввидеоролике 64-летняя знаменитость дурачится и веселится."Стильная иженственная!", "Клевая", "Лайма, ты шикарна, как всегда", – восхитились любимой певицей поклонники.Однако многие припомнили ей недавние резкие скандальные высказывания о Крыме,которые продолжаютбудоражить не только общественность, но и отечественную эстрадную сцену.В Сети артисткуобвинили в лицемерии и попытке угодить публике на Украине. Ранее Лайма Вайкулетвердо заявила, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Она добавила, что дляевропейцев посещение российского полуострова якобы под запретом. Высказываниезвезды вызвало большой общественный резонанс.Сама же Лаймаубеждена, что журналисты "раздули ситуацию". Более того, Вайкулезаявила, что не намерена оправдываться за свои слова.