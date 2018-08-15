Ремонтные работы в городе продолжаются

Ремонтные работы в городе продолжаютсяВечером в среду, 15 августа, жители нескольких крупных микрорайонов Костромы останутся без воды.Как сообщают в пресс-службе администрации города, это связано с ремонтными работами. Городской водоканал будет менять оборудование в водопроводной камере дюкера на улице Нариманов.Отключение коснется микрорайонов Давыдовский -1, 2 и 3, Юбилейный, Октябрьский, Катино, Жужелино, поселка Высоково, в промзоне, а также поселкаМелиораторов. Воды не будет с 20 часов до 10 утра 16 августа.Отключения продолжаются в Костроме на протяжении всего лета: жители активно высказывают свое недовольство в социальных сетях.