На Москву со всей мощи обрушилась непогода. Сильный ветер и ливень стеной буквально опустошили город – люди просто не рискуют выходить на улицы.

На Москву со всей мощи обрушилась непогода. Сильный ветер и ливень стеной буквально опустошили город – люди просто не рискуют выходить на улицы.Всего за один час характерная для конца лета погода в Москве сменилась небывалым штормом. Порывы ветра, ливень стеной, град и гром произвели на отвыкших от таких фокусов природы жителей столицы неизгладимое впечатление.Счастливчики, которым повезло застать разгар непогоды у себя дома, активно делятся завораживающими видами бури в социальных сетях. Те, кого непогода застала вне дома, но под крышей, не спешат выходить, даже имя зонтик. Ну а те, кто задержался на работе, как шутят в Сети, готовятся ночевать там же – согласно прогнозам синоптиков, прекратится дождь еще не скоро.Резкое уменьшение числа пешеходов не отразилось на количестве машин. Наоборот, после начала бури город встал в многокилометровых пробках. А ценники на такси, пожаловались потенциальные клиенты, подскочили до неприличных величин.Впрочем, у этого есть рациональное объяснение – в такую погоду резко возрастает число желающих доплатить, чтобы добраться "от подъезда до подъезда" и провести на улице как можно меньше времени. Повышенный тариф должен хоть как-то помочь с распределением подскочившего спроса. Это, однако, не мешает горожанам возмущаться, что за две минуты в пути возможно придется выложить больше 600 рублей.