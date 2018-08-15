Жильцы многоквартирных домов должны самостоятельно принять это решение

Жильцы многоквартирных домов должны самостоятельно принять это решениеВо дворах домов во Владимире могут появится специальные площадки для машин пожарных. Жители должны самостоятельно принять такое решение на общем собрании.Предложение внесли на обсуждение специалисты Центра гражданской защиты. Спецплощадки позволят сократить время, которое спасатели тратят на проезд по придомовым территориям.В случае положительного решения необходимо будет оборудовать площадку в соответствии с .