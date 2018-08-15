Жители направили жалобу в Роспотребнадзор

Жители направили жалобу в РоспотребнадзорВо Владимире оштрафовали сетевой магазин «Красное и Белое» за продажу сигарет возле детского сада на улице Безыменского.На алкомаркет в Роспотребнадзор пожаловались местные жители. Магазин находится всего в ста метрах от дошкольного учреждения. Продажа табачных изделий в нем нарушает действующее законодательство.Специалисты Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении. Магазин заплатит штраф - 33 тысячи рублей.