Адмнистрация города должна провести аукцион

Адмнистрация города должна провести аукционВо Владимире перевозчик «БигАвтоТранс» отказывается от четырех маршрутов - №14 и 31с 1 октября и №11 и 25 с 15 октября.Эти автобусы связывают спальные районы с центром города. Так, у перевозчика останется всего два маршрута - №26 и 28. Ранее компания начала продавать пассажирские автобусы. Не исключено, что она перейдет на другой тип перевозок.В мэрии заверяют, что перебоев с общественным транспортом не будет. Администрация сформирует лоты и проведет аукцион. Всего в городе работают шесть перевозчиков.