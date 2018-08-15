Необходимо найти решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его
словам, размер пенсионных выплат должен составлять не менее 40% от заработной
платы. Их текущий уровень, подчеркнул законодатель, никого не устраивает.
Необходимо найти решение, которое обеспечит рост пенсий выше уровня инфляции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его
словам, размер пенсионных выплат должен составлять не менее 40% от заработной
платы. Их текущий уровень, подчеркнул законодатель, никого не устраивает.
Вопрос совершенствования пенсионной системы нижняя палата
парламента будет обсуждать 21 августа в ходе широких парламентских слушаний.
"Необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов,
представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов,
политических фракций Государственной думы", – сказал спикер.
По его словам, для роста пенсий выше уровня инфляции, а
также для достижения размеров выплат на менее 40% от заработной платы
необходимо создать устойчивую и эффективную пенсионную систему. "Вот цель
проведения парламентско-общественных слушаний", – подчеркнул законодатель. Он
напомнил, что сбор поправок к законопроекту о настройке пенсионной системы продлится
до 24 сентября.
Вячеслав Володин подчеркнул, что эту сферу могут ожидать в
будущем большие проблемы, если не заняться решением назревших вопросов уже
сейчас. "Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать в
нынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит", -
сказал председатель нижней палаты.
Он отметил, что дыра в Пенсионном фонде (ПФ) будет со
временем лишь увеличиваться. Спикер напомнил, что сейчас из федерального
бюджета в ПФ перечисляется 3,336 триллиона рублей, что составляет 40% от всего
объема Фонда и 20% от расходов федерального бюджета. Тем самым закрывается
дефицит ПФ.
Однако уже в ближайшем будущем средств на эти цели придется
выделять почти в два раза больше, констатировал законодатель.
"Сложится
ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на
средний показатель 20−25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет
обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер – образование,
здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", – предупредил Володин.
Именно поэтому депутаты вместе с экспертами,
общественниками, представителями делового сообщества обязаны изучить вопрос,
выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, а затем уже принимать решение, сказал Володин. "Каким оно
будет, зависит от итогов парламентских слушаний", – резюмировал спикер.
Напомним, что Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля
приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о
совершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренных
документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также
для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.
Как ранее Dni.Ru, увеличение средней продолжительности
жизни и спад рождаемости в 1990-е годы привели к тому, что баланс между
пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился. Из-за этого в
бюджете Пенсионного фонда возникла дыра, которая с каждым годом продолжает
увеличиваться. Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по бюджету и
налогам Ирина Гусева отметила, что к 2024 году для покрытия дефицита
Пенсионного фонда необходимо будет выделить из бюджета как минимум пять
триллионов рублей.