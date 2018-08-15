Говорят, что о покойных или хорошо, или никак. Но это правило всегда дает сбой, если речь о людях богатых и знаменитых. Стоит им умереть, как всплывает вся грязь – любовники, внебрачные дети, огромные накопления. Обсуждают привычки и характер ушедшего человека не минула чая сия и детского писателя Эдуарда Успенского.

Говорят, что о покойных или хорошо, или никак. Но это правило всегда дает сбой, если речь о людях богатых и знаменитых. Стоит им умереть, как всплывает вся грязь – любовники, внебрачные дети, огромные накопления. Обсуждают привычки и характер ушедшего человека не минула чая сия и детского писателя Эдуарда Успенского.Артист Ефим Шифрин на своей странице в социальной сети FaceBook процитировал фрагмент интервью Успенского "Российской газете": "У меня были крупные ошибки, о них жалею, но это скорее не ошибки – это судьба. Жалею, что был очень суров со своими друзьями. Кто-то вступил в партию, и я вычеркивал этого человека из рядов друзей навсегда. Или поступок совершил какой-то нехороший – я не прощал, а нужно было прощать" – заявлял там писатель о своих ошибках.И некоторые люди тут же вспомнили, что у прославленного автора Матроскина, и Колобков и Крокодила Гены был вздорных характер = чего столько стоит грязная судебная тяжба с третьей женой и дележка наследства!Но телеведущая Лариса Гузеева, которая тоже не сахар, стала на защиту сказочника. "Кому какое дело сложный он был или простой? Кого лично коснулась тяжесть его характера? Спасибо ему за все! За радость детства, за прекрасные воспоминания и впечатления! Светлая память!", – резко отрезала Лариса все досужие разговоры о якобы скверном характере писателя. Она не хочет, чтобы имя человека, которого еще даже не похоронили, кто-то поливал грязью.Как известно, сама Гузеева не общается даже с коллегами по телtпрограмме "Давай поженимся". В начале проекта взбалмошная Лариса поставила жесткий ультиматум: она против нашего общения вне рамок программы, – рассказала Dni.Ru сваха Роза Сябитова. – Поэтому когда камеры выключаются, наши контакты заканчиваются поздравлениями друг друга с днем рождения и новым годом.