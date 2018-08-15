В начале июля 2015 года Ксения Бородина вышла замуж за дагестанского бизнесмена Курбана Омарова. За три года совместной жизни они прошли через многое. Телеведущая рассказала, как строится их семейная жизнь.

В начале июля 2015 года Ксения Бородина вышла замуж за дагестанского бизнесмена Курбана Омарова. За три года совместной жизни они прошли через многое. Телеведущая рассказала, как строится их семейная жизнь."Я спокойно отношусь к перелетамв отличие от моего мужа, вот он дикобоится летать, – призналась Ксения. – Перед полетами у негосерьезные панические атаки. КурбанДаже отказывается от некоторых совместных поездок. Для него каждый перелет – это кошмар".А когда Курбан болеет, то хоть святых выноси. "Мой муж в 12ночи вызвал "скорую", – говорит Бородина. – Мы лежали, болтали, я параллельно в телефоне в картыиграла, и вдруг ни с того ни с сего втемноте слышу: "Алло, здравствуйте,можно "скорую"?" Я обалдела: он менядаже не предупредил! И вот муж ждетврачей и говорит: "Скоро будешь однатут лежать. Я умираю, а ты в карты играешь". Мне так смешно, я отвечаю:"Послушай, мы рожаем, такую боль исgытываем, вы даже не представляете.Вы бы это никогда не пережили!" Ну иначалось: "А мы на войну ходим!" Этотразговор шел, пока врачи не приехали.Курбан вздыхал: "Что-то "скорая" долгоне едет". А я шутила: "Она долго ехатьбудет. Тебя, наверное, занесли в особыйсписок, как 80-летних бабушек, которые вызывают врачей каждую неделюиз-за того, что им скучно".Впрочем, тревог для беспокойства нет. "Мы семьейотдыхали в Турции и подхватили вирус. Переболели все. Муж держалсядо последнего. Но лишь почувствовал,[то заболел, вызвал "скорую". Кстати, я ошиблась: врачи приехали быстро", – цитирует Бородину журнал "7 дней". Инфекция, которую с курорта привез Омаров, оказалась не опасной, поэтому врачи заверили: скоро Курбан будет снова бодр и весел! Так, к счастью, и случилось.