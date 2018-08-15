Детектор лжи в программе Дмитрия Шепелева На самом деле решилась пройти мать погибшего в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Николаевна. Она рассказала, что невестка, оперная дива Мария Максакова отказывается идти с ней на контакт. У зрителей могло сложиться впечатление, что вдова Вороненкова настоящий монстр.

Детектор лжи в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" решилась пройтимать погибшего в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Людмила Николаевна. Онарассказала, что невестка, оперная дива Мария Максакова отказывается идти с нейна контакт. У зрителей могло сложиться впечатление, что вдова Вороненкова настоящий монстр.Женщина обратилась впередачу, чтобы наконец-то встретиться с внуком Ваней. Команда шоу помогла ей споездкой в Киев.В эфире мать Вороненковарассказала, что при посещении Украины за ней не было никакой слежки. Онапобывала на могиле сына и возложила цветы.Однако во время поездкиЛюдмила Николаевна не смогла связаться с невесткой. Не пустили ее и туда, гдеживет певица. Женщина не может понять, почему ее невестка отказывается общатьсядаже по телефону.В студии допустили, что Максакова далараспоряжения не пропускать родственницу. Возможно, она не хочет идти на контактс кем-либо из родных погибшего мужа потому, что большая часть наследствадосталась его второй жене Юлии.Отметим, что у МарииМаксаковой всегда были сложные отношения с родственниками супруга ДенисаВороненкова. Его мать Людмила Николаевна даже пропустила свадьбу депутата спевицей. Не успела она и попасть на похороны сына весной 2017 года в Киеве.После гибели сынаЛюдмила Николаевна неоднократно пыталась связаться с певицей и внуком Ваней.Первое время они созванивались, но постепенно звонки сошли на нет. Звезда оперыобъясняла это большой загруженностью на работе.