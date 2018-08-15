Взяли с поличным. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. По данным следствия, в подъезде одного из домов в Гусь-Хрустальном был задержан 33-летний местный житель.

Взяли с поличным. В Гусь-Хрустальном полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. По данным следствия, в подъезде одного из домов в Гусь-Хрустальном был задержан 33-летний местный житель. Оперативники обнаружили у мужчины полимерный сверток с порошкообразным содержимым внутри. Исследования показали, это синтетический наркотик. А по законам нашей страны за подобное преступление можно угодить "за решетку" на срок до 20 лет.