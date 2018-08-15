Авария произошла в понедельник, 13 августа

Авария произошла в понедельник, 13 августаВ Костроме полицейские задержали водителя, который сбил мужчину и скрылся с места аварии.ДТП произошло в понедельник, 13 августа, на улице Самоковской. Водитель, находясь за рулем Skoda Rapid, сбил 54-летнего мужчину на пешеходном переходе. При этом он пересек двойную сплошную. После виновник аварии скрылся с места происшествия.Когда мужчину задержали, он признался, что испугался и решил уехать. Ранее его уже привлекали к ответственности за езду в нетрезвом виде и езду без водтельских прав.