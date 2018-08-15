Новые программы представят на прокате в Москве члены российской сборной по фигурному катанию. В числе прочих на лед выйдут чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева.

Новые программы представят на прокате в Москве члены российскойсборной по фигурному катанию. В числе прочих на лед выйдут чемпионкаОлимпиады-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане ЕвгенияМедведева.Поклонники фигурного катания, которые решат посетить 9сентября московскую арену "Мегаспорт", первыми увидят программы,подготовленные к новому сезону. Их представят спортсмены национальной команды.В числе прочих выйдет на лед и призер Олимпийских игр 2018года Евгения Медведева, которая теперь занимается у канадского тренера, сказанов сообщении российской Федерации фигурного катания."9 сентября на льду ДС "Мегаспорт" пройдуттрадиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборной командыстраны. Поклонники фигурного катания, которые в этот день придут на Ходынку,получат уникальную возможность первыми увидеть выступления всех фигуристовсборной, включая Евгению Медведеву, которая теперь тренируется в Канаде",– пишет сайт ФФККР.Медведева объявила о завершении сотрудничества с тренеромЭтери Тутберидзе в мае. Спортсменка переехала в Торонто, где тренируется сканадским специалистом Брайаном Орсером, напоминает . Алина Загитовапродемонстрировала новую короткую программу на шоу в Японии.Кроме Загитовой и Медведевой, в прокате примут участиесеребряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов,двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и ИванБукин, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и призер чемпионата мира ЕленаРадионова.Как сообщалось, новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.