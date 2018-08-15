Новые программы представят на прокате в Москве члены российской
сборной по фигурному катанию. В числе прочих на лед выйдут чемпионка
Олимпиады-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения
Медведева.
Новые программы представят на прокате в Москве члены российской
сборной по фигурному катанию. В числе прочих на лед выйдут чемпионка
Олимпиады-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения
Медведева.
Поклонники фигурного катания, которые решат посетить 9
сентября московскую арену "Мегаспорт", первыми увидят программы,
подготовленные к новому сезону. Их представят спортсмены национальной команды.
В числе прочих выйдет на лед и призер Олимпийских игр 2018
года Евгения Медведева, которая теперь занимается у канадского тренера, сказано
в сообщении российской Федерации фигурного катания.
"9 сентября на льду ДС "Мегаспорт" пройдут
традиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборной команды
страны. Поклонники фигурного катания, которые в этот день придут на Ходынку,
получат уникальную возможность первыми увидеть выступления всех фигуристов
сборной, включая Евгению Медведеву, которая теперь тренируется в Канаде",
– пишет сайт ФФККР.
Медведева объявила о завершении сотрудничества с тренером
Этери Тутберидзе в мае. Спортсменка переехала в Торонто, где тренируется с
канадским специалистом Брайаном Орсером, напоминает . Алина Загитова
продемонстрировала новую короткую программу на шоу в Японии.
Кроме Загитовой и Медведевой, в прокате примут участие
серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов,
двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван
Букин, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и призер чемпионата мира Елена
Радионова.
Как сообщалось, новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.