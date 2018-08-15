На свободу раньше срока. Изменения в уголовном кодексе коснутся осужденных во Владимирской области.Теперь 1 день содержания в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня пребывания в колонии общего режима и за два дня - в колонии-поселении.

На свободу раньше срока. Изменения в уголовном кодексе коснутся осужденных во Владимирской области.Теперь 1 день содержания в следственном изоляторе засчитывается за полтора дня пребывания в колонии общего режима и за два дня - в колонии-поселении. Изменения коснутся не всех осужденных. На свободу не смогут рассчитывать рецидивисты, заключенные колоний строгого режима и некоторые другие категории осужденных. Из женской колонии № 1 в Головино уже освободились первые осужденные. Благодаря пересчету срока одной из них срок наказания снижен на 4 месяца, другой – на 10 месяцев. На сегодняшний день в суды направлено 753 материала для пересчета сроков наказания и принятия решения.