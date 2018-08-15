Певица Наталья
Чистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников
отличной фигурой и естественной красотой. Звезда примерила новый необычный образ.
Певица Наталья
Чистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников
отличной фигурой и естественной красотой. Звезда примерила новый необычный образ.
В своем Instagram Наталья
опубликовала снимок с пляжа. Звезда позирует, сидя на песке. Она облачена в серебристый
купальник и накидку, сильно напоминающую рыболовную сеть. "Если вы думаете, что
приключения опасны, попробуйте рутину – она смертельна. ;) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала исполнительница под фото.
Поклонники пришли
в восторг
от публикации: всего за пару часов набралось около 24 тысяч отметок "Нравится"
и сотни комментариев. Многим интернет-обывателям показалось, что певица напоминает
героиню известной итальянской сказки "Находчивая девушка". По сюжету дочь
рыболова выполняет оригинальное указания короля: прийти во дворец "ни одетой,
ни раздетой". Изобретательная девица приезжает к монарху, обернувшись в
рыбачью сеть.
Также фолловеры сравнивали
Ионову с русалочкой и наперебой восхищались ее сексуальностью и шармом, мужчины отмечали, что такой образ звезды их возбуждает. "Русалочка
классная такая!", "Русалочка", "Зачем сетку у рыбаков отняла ?",
"И закинул старик невод, и вытащил старик Ионову, и ударил старику бес в ребро 😁😁😁", "Русалка
в сетях", "Роскошна, идеальна и вселенски красива!!!🔥🔥🔥", "Авоська
опять в моде", "Просто богиня", "Костюмчик что надо", "Русалочка!как
в сказке!", "Обворожительная 🌹🔥❤️", "Красивая , но и еще все образы такие
стильные !" – писали поклонники в комментариях.
Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.
Напомним, Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру – появилась на свет 8 сентября 2011-го.