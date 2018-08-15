Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой и естественной красотой. Звезда примерила новый необычный образ.

Певица НатальяЧистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонниковотличной фигурой и естественной красотой. Звезда примерила новый необычный образ.В своем Instagram Натальяопубликовала снимок с пляжа. Звезда позирует, сидя на песке. Она облачена в серебристыйкупальник и накидку, сильно напоминающую рыболовную сеть. "Если вы думаете, чтоприключения опасны, попробуйте рутину – она смертельна. ;) (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала исполнительница под фото.Поклонники пришлив восторгот публикации: всего за пару часов набралось около 24 тысяч отметок "Нравится"и сотни комментариев. Многим интернет-обывателям показалось, что певица напоминаетгероиню известной итальянской сказки "Находчивая девушка". По сюжету дочьрыболова выполняет оригинальное указания короля: прийти во дворец "ни одетой,ни раздетой". Изобретательная девица приезжает к монарху, обернувшись врыбачью сеть.Также фолловеры сравнивалиИонову с русалочкой и наперебой восхищались ее сексуальностью и шармом, мужчины отмечали, что такой образ звезды их возбуждает. "Русалочкаклассная такая!", "Русалочка", "Зачем сетку у рыбаков отняла ?","И закинул старик невод, и вытащил старик Ионову, и ударил старику бес в ребро 😁😁😁", "Русалкав сетях", "Роскошна, идеальна и вселенски красива!!!🔥🔥🔥", "Авоськаопять в моде", "Просто богиня", "Костюмчик что надо", "Русалочка!какв сказке!", "Обворожительная 🌹🔥❤️", "Красивая , но и еще все образы такиестильные !" – писали поклонники в комментариях.Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.Напомним, Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру – появилась на свет 8 сентября 2011-го.