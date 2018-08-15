С ролью супермена не справились. Мария Захарова высмеяла исключительность США, о которой в Вашингтоне говорят с завидной постоянностью.

С ролью супермена не справились. Мария Захарова высмеяла исключительностьСША, о которой в Вашингтоне говорят с завидной постоянностью.Официальный представитель МИД выступила перед участниками международногообразовательного форума "БалтАртек" в Калининградской области. Дипломат сприсущим ей юмором заявила, что США не справились с ролью супермена и высмеялаВашингтон за придуманную концепцию исключительности США.По словам Захаровой, Америка, следуя этому правилу, должнабыли приносить стабильность в мир, но этого не произошло. "Стало большеконфликтов, они стали более глобальными. США не смогли реализовать те задачи,стоящие перед державой, которая заявляет о своей особой роли", – заявилапредставитель внешнеполитического ведомства.По мнению дипломата, многие страны могли бы поддержатьконцепцию исключительности США, если бы Вашингтон реально повышал безопасность,мирил враждующие страны, гасил и предотвращал новые конфликты.Мария Захарова прокомментировала и новый военный бюджет США,принятый в Вашингтоне. По ее мнению, он закрепляет курс на доминирование в мирепосредством силы. Накануне Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет на2019 год – 716 миллиардов долларов.Объявленные США санкции против России в связи с ситуацией сотравлением Скрипалей представитель МИД назвала безосновательными. Россиярасценивает новые ограничительные меры политически мотивированными. "Всеэто напоминает сюжет более чем десятилетней давностей с якобы наличиемхимического оружия в Ираке", – сказала Захарова.По поручению президента Владимира Путина с 9 по 16 августа вСветлогорске проходит Международный молодежный образовательный форум"БалтАртек". Молодые люди из 70 стран мира решают задачу формированияпозитивного образа России. Партнерами форума, среди прочих, стали МИД и Россотрудничество,сообщает ТАСС.