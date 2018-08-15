С ролью супермена не справились. Мария Захарова высмеяла исключительность
США, о которой в Вашингтоне говорят с завидной постоянностью.
С ролью супермена не справились. Мария Захарова высмеяла исключительность
США, о которой в Вашингтоне говорят с завидной постоянностью.
Официальный представитель МИД выступила перед участниками международного
образовательного форума "БалтАртек" в Калининградской области. Дипломат с
присущим ей юмором заявила, что США не справились с ролью супермена и высмеяла
Вашингтон за придуманную концепцию исключительности США.
По словам Захаровой, Америка, следуя этому правилу, должна
были приносить стабильность в мир, но этого не произошло. "Стало больше
конфликтов, они стали более глобальными. США не смогли реализовать те задачи,
стоящие перед державой, которая заявляет о своей особой роли", – заявила
представитель внешнеполитического ведомства.
По мнению дипломата, многие страны могли бы поддержать
концепцию исключительности США, если бы Вашингтон реально повышал безопасность,
мирил враждующие страны, гасил и предотвращал новые конфликты.
Мария Захарова прокомментировала и новый военный бюджет США,
принятый в Вашингтоне. По ее мнению, он закрепляет курс на доминирование в мире
посредством силы. Накануне Дональд Трамп подписал рекордный оборонный бюджет на
2019 год – 716 миллиардов долларов.
Объявленные США санкции против России в связи с ситуацией с
отравлением Скрипалей представитель МИД назвала безосновательными. Россия
расценивает новые ограничительные меры политически мотивированными. "Все
это напоминает сюжет более чем десятилетней давностей с якобы наличием
химического оружия в Ираке", – сказала Захарова.
По поручению президента Владимира Путина с 9 по 16 августа в
Светлогорске проходит Международный молодежный образовательный форум
"БалтАртек". Молодые люди из 70 стран мира решают задачу формирования
позитивного образа России. Партнерами форума, среди прочих, стали МИД и Россотрудничество,
сообщает ТАСС.