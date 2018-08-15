Гостьей очередной программы Бориса Корчевникова Судьба человека стала Галина Коньшина. Известная артистка откровенно рассказала о личной жизни, в которой было место и счастью, и предательству.

Гостьейочередной программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала ГалинаКоньшина. Известная артистка откровенно рассказала о личной жизни, в которойбыло место и счастью, и предательству.Галина вышла замуж вовремя обучения в ГИТИСе. Ее избранником стал студент режиссерского факультетаЮрий Непомнящий.Сразу после окончания вузасупруги создали театр, в котором долгие годы Коньшина трудилась. Работы быломного, но громкой известности в то время актриса не добилась.В еежизни было немало трудностей и решений, о которых пришлось позже пожалеть. Коньшинапризналась, что не раз делала аборты. "Мне приходилось делать аборты, не быловозможности их содержать, жить негде", – оправдалась актриса."Мнетак жаль, до сих пор виню себя. Муж знал об этом и спокойно отпускал меня, ведьу нас было столько работы. Больно об этом вспоминать", – добавила оно. Наконецартистка все же стала мамой и родила сына Антона. По ее словам, он был седьмымребенком.С Непомнящим Коньшинапрожила в браке 18 лет. Но Юрий оставил супругу и сына ради другой женщины. Для38-летней актрисы это стало серьезным ударом. Тогда женщине казалось, что еежизнь кончена. "Я все равно любила его, выла как собака от горя", – вспомнилаактриса.Из-запереживаний Галина серьезно заболела и не могла ходить: у нее отнялись ноги.Вернуться к жизни ей помогли друзья, которые отвезли ее к народной целительнице.По словам Коньшиной, "бабулька" пообещала ей, что она еще встретит любовь.И этодействительно произошло. Во время путешествия по Голландии она встретила своегобудущего мужа, гитариста Александра. Через три года она вновь увидела его, имежду ними быстро закрутился бурный роман. К слову, мужчина младше Галины на 18лет, но это не мешает им быть вместе уже 25 лет.