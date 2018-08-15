Гостьей
очередной программы Бориса Корчевникова Судьба человека стала Галина
Коньшина. Известная артистка откровенно рассказала о личной жизни, в которой
было место и счастью, и предательству.
Гостьей
очередной программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала Галина
Коньшина. Известная артистка откровенно рассказала о личной жизни, в которой
было место и счастью, и предательству.
Галина вышла замуж во
время обучения в ГИТИСе. Ее избранником стал студент режиссерского факультета
Юрий Непомнящий.
Сразу после окончания вуза
супруги создали театр, в котором долгие годы Коньшина трудилась. Работы было
много, но громкой известности в то время актриса не добилась.
В ее
жизни было немало трудностей и решений, о которых пришлось позже пожалеть. Коньшина
призналась, что не раз делала аборты. "Мне приходилось делать аборты, не было
возможности их содержать, жить негде", – оправдалась актриса.
"Мне
так жаль, до сих пор виню себя. Муж знал об этом и спокойно отпускал меня, ведь
у нас было столько работы. Больно об этом вспоминать", – добавила оно. Наконец
артистка все же стала мамой и родила сына Антона. По ее словам, он был седьмым
ребенком.
С Непомнящим Коньшина
прожила в браке 18 лет. Но Юрий оставил супругу и сына ради другой женщины. Для
38-летней актрисы это стало серьезным ударом. Тогда женщине казалось, что ее
жизнь кончена. "Я все равно любила его, выла как собака от горя", – вспомнила
актриса.
Из-за
переживаний Галина серьезно заболела и не могла ходить: у нее отнялись ноги.
Вернуться к жизни ей помогли друзья, которые отвезли ее к народной целительнице.
По словам Коньшиной, "бабулька" пообещала ей, что она еще встретит любовь.
И это
действительно произошло. Во время путешествия по Голландии она встретила своего
будущего мужа, гитариста Александра. Через три года она вновь увидела его, и
между ними быстро закрутился бурный роман. К слову, мужчина младше Галины на 18
лет, но это не мешает им быть вместе уже 25 лет.