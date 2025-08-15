Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале заявил, что из украинского плена был возвращен на родину еще один боец СВО – Алексей из города Ковров. – Его освободили при

Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале заявил, что из украинского плена был возвращен на родину еще один боец СВО – Алексей из города Ковров. – Его освободили при обмене военнопленными. Алексея разыскивала сестра, для родных это самая лучшая новость, – написал губернатор. Александр Авдеев поблагодарил уполномоченных по правам человека, Минобороны России за помощь