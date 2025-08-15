Во Владимирской области нашли живой 78-летнюю пенсионерку, которая провела в лесу семь дней.

История спасения 78-летней Светланы Николаевны Аттиковой, которая провела в лесу во Владимирской области семь дней, облетела всю страну. Пожилая женщина, несмотря на тяжелые условия, выжила, и сейчас находится под присмотром врачей. Ее дочь, Наталья, поделилась первыми впечатлениями о состоянии мамы. Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Я не понимаю, как она выжила»По словам Натальи, её мама сейчас лежит в больнице в Судогде. Она говорит, что состояние Светланы Николаевны уже стабильное, но пока ей тяжело и она путается в воспоминаниях.«Я не понимаю, как она выжила... это люди СССР, — с восхищением рассказывает Наталья. — Рассказала мне очень много, но пока еще плохо себя чувствует. Понимаю, что это чудо... без всяких страшных травм... психологически тяжело, путается сознание (Я бы за одну ночь с ума сошла)».«Мы сделаем хороший рассказ»Сама Светлана Николаевна пока не готова подробно рассказывать о пережитом. Она говорит с трудом, но обещает поделиться своей историей, как только окрепнет.«Подождите немного, сейчас я оклемаюсь чуть-чуть. Мы сделаем хороший рассказ. Интересный и оооочень страшный. Только подождите чуть-чуть, мне пока плохо еще очень», — передала она через дочь журналистам.История героического спасения, что Светлана Аттикова пропала 6 августа, отправившись в лес за ягодами. Поиски начались через два дня, когда родственники обратились в отряд «Лиза Алерт». В течение семи дней добровольцы и спасатели прочесывали лес, несмотря на холод, дожди и болота.Всего в поисках приняли участие 176 человек, которые прошли более 800 километров. Их усилия не были напрасными: 13 августа бабушка была найдена живой. Эта история стала символом стойкости и силы человеческого духа.