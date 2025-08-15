Преступным способом они помогали иностранцу.

Во Владимирской области осудили пару за фиктивное отцовство ради вида на жительство для иностранца. Об этом рассказали в СУ СК по региону.Мужчина с двойным гражданством и его знакомая помогли племяннику из Средней Азии «стать отцом» ребёнка за деньги. Мать согласилась на сделку ради 50 тысяч рублей. Организатор преступления получил 20 тысяч рублей.Однако план сорвался: иностранец уехал во время расследования и вид на жительство не успел получить. Пару осудили на 3 года и 6 месяцев условно и оштрафовали на 80 тысяч рублей.