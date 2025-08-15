Отдельное внимание в экспозиции уделили последним находкам.

Экспозиция "И такие клады бывают", посвященная самым новым и самым древним кладам, найденным в столице, открылась в Музее археологии Москвы ко Дню археолога, передает корреспондент ТАСС. Для широкой публики выставка откроется 15 августа."Предлагаю вам <...> узнать об истории московских кладов, это важная часть истории нашего города. И мы сделали экспозицию, которая представляет и совсем новейшие клады, обнаруженные в результате археологических раскопок на территории Москвы. Среди них как совсем древние находки, относящиеся к IV-III тысячелетию до н.э., так и артефакты уже XIX века. Всего в экспозиции Музея археологии Москвы в данный момент представлено 14 кладов, рекомендую посетителям попытаться найти их все", - сказала журналистам генеральный директор Музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.Она подчеркнула, что все находки, сделанные на территории Москвы, обязательно проходят археологическую обработку и впоследствии музеефицируются. Дистанция между нахождением предмета в земле и поступлением его в музей составляет три года. "Но сегодня редкий случай, вы увидите некоторые находки, которые были выкопаны совсем недавно, в 2023-2024 годах", - подчеркнула она.Как рассказали в пресс-службе, посетители увидят один из самых древних в собрании Музея Москвы кладов, который содержит кремневые орудия эпохи неолита и был найден недалеко от Звенигорода. Также в экспозиции представлен клад женских украшений с городища Алтухово и клад металлических колец, которые могли использоваться в качестве эквивалента денег, с Троицкого городища, - памятники дьяковской археологической культуры (ранний железный век, I тыс. до н.э. - I тыс. н.э.).Отдельное внимание на выставке уделили последним находкам - в 2024 году во время археологических исследований на территории Чижевского подворья был обнаружен необычный по составу клад XVI-XVII веков, включавший большой кусок воска и около сотни заготовок медных перстней. Вероятнее всего, он был спрятан средневековым ювелиром. Также ко Дню археолога в музее подготовили специальную интерактивную программу."Экспонаты Музея археологии Москвы умещаются на совсем небольшой территории, но при этом охватывают период около 20 тысячелетий истории нашего города. Здесь регулярно проходят обзорные экскурсии, мастер-классы, интерактивные занятия для детей и взрослых", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.