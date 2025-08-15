СледКом РФ по Владимирской области проводит проверку по факту смерти 16-летнего жителя Собинки, тело которого его друзья 13 августа нашли на теплотрассе на улице Гагарина. По предварительным

СледКом РФ по Владимирской области проводит проверку по факту смерти 16-летнего жителя Собинки, тело которого его друзья 13 августа нашли на теплотрассе на улице Гагарина. По предварительным данным, подросток имел пагубную привычку и перед смертью вдыхал содержимое баллона с газом, предназначенного для бытовых нужд, который был обнаружен рядом. – Следователем осмотрено место происшествия, назначена судебная