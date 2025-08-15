Мероприятие соберет около 100 издательств.

Во Владимире открывается пятый книжный фестиваль «Китоврас», который пройдет с 15 по 17 августа в парке Пушкина. Мероприятие соберет около 100 издательств, включая представителей из Беларуси.В программе фестиваля запланировано более 120 событий: лекции, мастер-классы, творческие встречи и презентации новых книг. С читателями встретятся известные авторы, в числе которых Дарья Донцова и Ася Лавринович.На фестивале также выступят писатели, краеведы, а также музыкальные и театральные коллективы.